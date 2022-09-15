Россия, Азербайджан и Иран создают единую железнодорожную сеть

Санкционное давление на Россию со стороны западных государств привело к ее активизации на восточном направлении. В конце минувшей недели Россия, Азербайджан и Иран подписали трехстороннюю декларацию о развитии международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг".

Подписи под документом поставили российский вице-премьер Александр Новак, его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев, а также иранский министр дорог и городского развития Рустам Гасеми. По словам Новака, трехсторонний формат позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из России до иранских портов в Персидском заливе. Маршрут протяженностью более 4 тыс. км должен соединить порты Балтики с портами Персидского залива и обеспечить увеличение грузопотока в обе стороны. "Север – Юг" почти в два раза сократит сроки доставки товаров из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и наоборот.

Теперь в течение месяца должна собраться трехсторонняя рабочая группа, которая будет решать оперативные вопросы по проекту. Наиболее актуально сейчас распланировать, как "расшить" узкие места, рассчитать необходимые инвестиции, а также подготовить предложения по управлению источниками финансирования. Все это позволит разработать полноформатное межправительственное трехстороннее соглашение по реализации проекта, которое даст возможность значительно расширить транспортные связи на долгие годы. Однако новый маршрут не способен нарастить мощность без ввода дополнительной железнодорожной инфраструктуры. Речь идет главным образом об иранской магистрали Решт – Астара протяженностью 164 км, необходимой для создания единой железнодорожной сети западного маршрута МТК.

По словам Новака, строительство железнодорожной магистрали займет несколько лет: "Этот участок будет достроен в рамках нашей совместной работы. Мы договорились, что это будет основной маршрут железнодорожного сообщения". Правда, для этого придется урегулировать вопросы с имущественными правами на землю и землепользование, а также обеспечить защиту инвестиций сторон. В течение двух месяцев будет проработан перечень проектов, которые требуют расширения узких мест, увеличения пропускной способности.

Будущий железнодорожный маршрут должен включать логистические центры и сервисы для перевалки российских грузов в портах Энзели, Бендер-Аббас, терминал в порту Бендер-Аббас для перевалки грузов, следующих в страны и из стран Персидского залива и Южной Азии, а также предусматривать создание транспортно-логистического хаба в портовой зоне Бендер-Аббас. Однако чтобы проект стал рабочим, надо снять административные барьеры для отправителей грузов. Сторонам придется создать систему управления и администрирования, оформления таможенных пунктов пропуска, логистических центров, которые необходимы для этого проекта в пунктах перевалки и непосредственно в портах. Реализация проекта окажет кумулятивный эффект на экономики трех стран, увеличит товарооборот, поставки и транзит грузов.

По данным Шахина Мустафаева, с начала этого года транзитные грузоперевозки по территории Азербайджана уже выросли на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вообще, Азербайджан становится сегодня ключевой транзитной территорией не только для России и Ирана: значительный рост грузоперевозок ожидается также по транспортным коридорам "Восток – Запад", Баку - Тбилиси - Карс, растет объем транзитных грузов, перевозимых через новый международный морской торговый порт Алят на Каспии.

Привлекательность Азербайджана с точки зрения международных грузоперевозок эксперты объясняют несколькими факторами. Во-первых, транзит через Азербайджан, находящийся на пересечении транспортных коридоров, оптимален с точки зрения расстояния и времени транспортировки. Во-вторых, в стране построена качественная транспортная инфраструктура, в том числе дороги, аэропорты и другие объекты, которые станут частью Зангезурского коридора. Этот коридор, по подсчетам специалистов, даст дополнительные возможности транзита через Азербайджан 5-8 млн тонн грузов.

Весьма перспективной выглядит и платформа "3+3", которая, в случае реализации, могла бы оказать существенное влияние на развитие транспортных коридоров. Речь идет о сотрудничестве трех государство Южного Кавказа - Азербайджана, Армении и Грузии - с их мощными соседями - Россией, Турцией и Ираном. Правда, процесс разблокирования транспортных коммуникаций на территории Армении, предусмотренный в трехсторонним Заявлении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 9-10 ноября 2020 года, пока тормозится.