Нальчикский "Спартак" вылетел из Кубка России, уступив любительскому клубу из Невинномысска

15 сен. 19:47

В Нальчике состоялась встреча 1/64 финала Кубка России по футболу между местным "Спартаком" и любительским клубом "СтавропольАгроСоюз" из Невинномысска.

Основное время закончилось вничью 1:1. На гол гостей, забитый Александром Зароченчевым на 57-й минуте, хозяева ответили точным ударом Алана Хачирова на 77-й минуте. Отметим, что на 88-й минуте гости остались в меньшинстве – с поля был удален Дзамболат Тигиев.

Дополнительные 30 минут также не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался любительский клуб (11:10).

Таким образом, в 1/32 финала Кубка России вышел "СтавропольАгроСоюз".