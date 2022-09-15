Россия призвала Азербайджан и Армению к сдержанности

15 сен. 19:41

Россия рассчитывает, что Азербайджан и Армении будут выполнять все договоренности о прекращении огня, достигнутые при посредничестве РФ. Об этом 15 сентября в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Считаем применение силы неприемлемым. Рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня, - цитирует его ТАСС.

Небензя подчеркнул, что Москва призывает Баку и Ереван проявить сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также неукоснительно соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.