СМИ: восстановление иранской ядерной сделки приостановлено

15 сен. 19:29

Министр обороны Израиля Бени Ганц, выступая на конференции по безопасности в Университете имени Райхмана в Герцлии, сообщил в четверг о приостановке восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он добавил, что вряд ли процесс возобновится в ближайшее время, пишет агентство Reuters.

По словам Ганца, "иранская ядерная сделка находится в отделении интенсивной терапии". Он уточнил, что переговоры о восстановлении СВПД в Вене остановлены как минимум до 8 ноября, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс США.

Во вторник газета The Wall Street Journal писала, что должностные лица в США и Европе пессимистично расценивают перспективы восстановления СВПД до ноябрьских выборов в Конгресс.