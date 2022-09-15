Путин и Эрдоган провели короткую встречу в Самарканде

15 сен. 18:59

В Самарканде 15 сентября состоялась короткая встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главы государств пообщались на ногах на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин и Эрдоган принимали участие в церемонии посадки деревьев, которая прошла в конце первого дня работы саммита. Президенты шли рядом и общались через переводчика, после чего каждый из них проследовал к "своему" дереву, передает ТАСС.

Напомним, двусторонняя встреча Путина и Эрдогана состоится 16 сентября. В пятницу также пройдет основное заседание саммита ШОС.