США ввели новые антироссийские санкции

15 сен. 19:07

Минфин США расширил санкции против России, в списки попали еще 44 гражданина РФ, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров и помощник президента Максим Орешкин.

Согласно документу, опубликованному на сайте американского минфина, санкции в связи с событиями на Украине вводятся против Рамзана Кадырова, его дочерей Айшат, Карины и Табарики, его супруги Медни Кадыровой, а также против Фатимы Хазуевой и Аминад Ахмадовой, которых в США считают "женами" главы Чечни.

Отметим, что Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года.

По данным Минфина США, "Кадыров в результате своих связей с Владимиром Путным нажил огромное состояние", в том числе дом в ОАЭ, частный зоопарк и дорогие автомобили.

Также в санкционный список вошли помощник президента России Максим Орешкин, бывший и нынешний руководители "Национального расчетного депозитария" (НРД, входит в группу "Московской биржи") Эдди Астанин и Виктор Жидков, гендиректор НСПК (оператор карт "Мир") Владимир Комлев.

Кроме того, в список внесены 32 российских организации.