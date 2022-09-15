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США передадут Азербайджану собак-миноискателей

США передадут Азербайджану собак-миноискателей

Азербайджан получит от США дополнительно специально обученных собак-миноискателей в качестве помощи для разминирования освобожденных территорий. Об этом сообщили 15 сентября в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Соответствующая договоренность была достигнута на встрече с представителями Института наследия Маршалла (Marshall Legacy Institute, MLI), передает "Интерфакс-Азербайджан".

Точное число собак-миноискателей, которых получит азербайджанская сторона, на данный момент не сообщается.

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