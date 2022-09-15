Европарламент выступает за расширение санкций против России

Депутаты Европейского парламента большинством голосов утвердили резолюцию с призывом к Евросоюзу о расширении персональных санкции против России.
Санкции, согласно документу, депутаты призывают наложить на "все организации и лица, ответственные за подготовку и организацию насильственных депортаций и насильственных усыновлений, или за работу так называемых "фильтрационных лагерей".
Также предлагается разработать комплекс мер внутри ЕС по защите детей и молодежи, спасающимся от конфликта на Украине, а также "экстренную помощь по воссоединению семей".
Напомним, в феврале началась масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса в Россию. Также в Россию едут украинские беженцы.
Отметим, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению.