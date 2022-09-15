В интернете Нальчика открыли "Доброшколу"

15 сен. 17:58

В школе-интернате №1 в Нальчике открыли ресурсный центр "Доброшкола". Об этом сообщил министр просвещения и науки Кабардино-Балкарии (КБР) Анзор Езаов.

Он подчеркнул, что проект "Доброшкола" реализуется в рамках проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" и является одним из наиболее важных и интересных в социальном плане. "Дети с ограниченными возможностями здоровья - это особая категория, у каждого ребенка свои особенные потребности, и мы обязаны создать все условия для их самореализации, чтобы у них не было других ограничений. Проект направлен именно на это", - цитирует министра ТАСС.

Он обратил внимание на то, что республика активно участвует в проекте, и с 2020 года это уже четвертое учреждение, в котором он реализован. "Каждый из проектов стал лауреатом конкурсов, а по отзывам родителей проекты стали работающими. Организация таких мастерских направлена, в первую очередь, на социализацию детей. Также для нас очень важно, что созданы комфортные условия для работы педагогов по профильным направлениям каждого учреждения", - поведал глава Минпросвещения КБР.

Из федерального бюджета на оснащение мастерских школы-интерната были выделены около 9 млн рублей. На эти средства закупили оборудование в учебные мастерские по обслуживанию зданий и швейному делу, учебные кабинеты, кабинеты для индивидуальных коррекционных занятий с детьми, библиотеку. На выделенные из республиканского бюджета средства отремонтировали 9 помещений.

В свою очередь, директор школы-интернат Балкыз Захохова рассказала, что мастерские соответствуют всем современным требованиям, как и кабинеты дефектолога, психолога, логопеда, которые необходимы для коррекционной работы с детьми. "Расширились возможности и результаты мы увидим в ближайшее время, ведь мы уже работаем с детьми с ОВЗ, которые, в силу своих особенностей, не могут посещать образовательные учреждения, мы их обучаем дистанционно", - отметила она.