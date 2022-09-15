Фильм "Жизнь" представит Казахстан на "Оскаре"

15 сен. 18:05

Фильм "Жизнь" режиссера Эмира Байгазина представит Казахстан на премии американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Мировая премьера фильма, который был снят при содействии государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта Казахстана, состоялась на днях в рамках кинофестиваля в Торонто в секции "Современное мировое кино".

В центре сюжета парень Арман, недавно он устроится на работу в компанию, которая снимает и монтирует праздничных мероприятий. Вскоре по вине Армана все материалы, над которыми работает компания, пропадают. У парня есть несколько дней, чтобы найти деньги и восстановить весь материал.