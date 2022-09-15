ООН напомнила Еревану о необходимости исполнять Трехстороннее заявление

15 сен. 17:49

ООН призывает Азербайджан и Армению соблюдать договор о перемирии, заключенный 9 ноября 2020 года и путем переговоров прийти к прочному мирному договору, заявил в четверг на заседании Совбеза помощник генсека ООН Мирослав Янча.

"В ближайшее время стороны должны выполнить свои обязательства об исполнении Трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Мы призываем их вернуться за стол переговоров и предпринять шаги для подписания прочного мирного договора", - сказал помощник генсека ООН.

Напомним, ночью 12 сентября и утром 13 сентября подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской госграницы, азербайджанские военнослужащие приняли ответные меры.

Янча добавил, что ООН приветствует договоренность о прекращении огня с 20:00 и надеется, что соглашение будет соблюдаться.