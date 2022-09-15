Страны СНГ поддержат русский язык в 2023 году

15 сен. 17:31

В странах СНГ запланирован Год русского языка, широкую информационную поддержку соответствующим окажут СМИ стран Содружества.

"Телерадиоорганизации стран СНГ планируют развернуть широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве Независимых Государств в рамках Года русского языка как языка межнационального общения и международного проекта "Комрат – культурная столица Содружества", - сообщает в четверг пресс-служба исполнительного комитета СНГ по итогам совместного заседания совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников Содружества СНГ и административного совета межгосударственного информационного пула.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и исполнительного комитета СНГ. В качестве почетных гостей во встрече участвовали представители Туркменистана и Узбекистана.