РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Страны СНГ поддержат русский язык в 2023 году

Страны СНГ поддержат русский язык в 2023 году

В странах СНГ запланирован Год русского языка, широкую информационную поддержку соответствующим окажут СМИ стран Содружества.

"Телерадиоорганизации стран СНГ планируют развернуть широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве Независимых Государств в рамках Года русского языка как языка межнационального общения и международного проекта "Комрат – культурная столица Содружества", - сообщает в четверг пресс-служба исполнительного комитета СНГ по итогам совместного заседания совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств – участников Содружества СНГ и административного совета межгосударственного информационного пула.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и исполнительного комитета СНГ. В качестве почетных гостей во встрече участвовали представители Туркменистана и Узбекистана.

1230 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version