Иордания и Сингапур начали импортировать мясо из Ставропольского края

15 сен. 17:22

Ставропольские производители мяса начали экспорт продукции в Иорданию, Сингапур и Экваториальную Гвинею. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минсельхоза Ставропольского края.

Первый заместитель министра сельского хозяйства края Евгений Грищенко отметил, что работа по расширению рынков сбыта сельскохозяйственной продукции ведется на постоянной основе. "В текущем году удалось открыть новые рынки сбыта ставропольского мяса, такие как Иордания, Сингапур и Экваториальная Гвинея", - сказал он.

Грищенко также обратил внимание на то, что одним и приоритетных направления развития сельскохозяйственной отрасли является наращивание местной продукции в дружественные страны.

На сегодняшний день Ставропольский край экспортирует мясо птицы и баранину в 30 стран. Наибольший объем направляется в Азербайджан, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Китай.