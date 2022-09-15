"Газпром" завершает проработку деталей газопровода "Союз Восток"

15 сен. 17:15

Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия рассказал, что проработка деталей строительства нового газопровода "Газпрома" "Союз Восток" через Монголию в Китай почти завершена.

"В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами", - заявил российский президент на встрече с лидерами Китая Си Цзиньпином и Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

По словам Путина, есть хорошие возможности для увеличения трансграничных поставок электричества из России в КНР и Монголию. "По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередачи из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20% - до 5,2 миллиардов киловатт", - поделился он.