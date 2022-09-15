Нур-Султан опроверг фейки о якобы выходе Казахстана из ОДКБ

15 сен. 16:51

МИД Казахстана опроверг сообщения о якобы приостановке членства республики в ОДКБ. Опровержение от лица ведомства опубликовано на портале stopfake.kz, созданном при поддержке Мининформации и общественного развития республики.

В нем уточняется, что в соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что Казахстан якобы планирует приостановить членство в ОДКБ с января, и они представляют собой "абсолютный фейк".

В МИД подчеркнули, что именно Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ и активно участвует в ее работе, причем это членство в ОДКБ целиком отвечает национальным интересам РК.

В министерстве пояснили, что договор о коллективной безопасности предполагает юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его стран-участниц, в том числе Казахстана, в его рамках отрабатываются навыки по совместному противодействию международному терроризму, нелегальным миграции и обороту наркотиков, трансграничной преступности, информационным угрозам.

В МИД подчеркнули, что сотрудничество в рамках ОДКБ - важное направление внешней политики Нур-Султана, участие республики прописано в долгосрочных стратегических документах.

"В целом можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности", - заключили в министерстве.