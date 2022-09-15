Беларусь и Узбекистан запустят "Агроэкспресс" быстрой доставки продовольствия

15 сен. 16:50

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Беларуси Александр Лукашенко провели переговоры на полях саммита ШОС в Самарканде, договорившись запустить проект по ускоренной доставке продовольствия "Агроэкспресс" и провести второй Межрегиональный форум.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки, последовательному расширению многопланового практического сотрудничества, а также международной и региональной политики, в ходе которого

Шавкат Мирзиеев отметил, что узбекско-белорусские отношения продолжают успешно развиваться в духе дружбы и партнерства. Активно продвигается двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, товарооборот между двумя странами в прошлом году вырос на 44%, а за семь месяцев этого года – еще на 12%, - сообщает Podrobno.uz.

Стороны договорились ускорить работу по расширению сети торговых домов и логистических центров в двух странах, запуску проекта по ускоренной доставке продовольствия "Агроэкспресс", внедрению электронной системы сертификации происхождения товаров.

Также лидеры Узбекистана и Беларуси подчеркнули необходимость продвижения взаимовыгодного партнерства в сфере промышленной кооперации в машиностроении, агропромышленном комплексе, химической, фармацевтической и электротехнической отраслях.

Также Мирзиеев предложил Лукашенко провести второй Межрегиональный форум в Узбекистане.