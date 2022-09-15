Новак: Россия может поставлять Турции больше газа

15 сен. 16:31

РФ готова обсудить возможность наращивания поставок газа в Турцию при необходимости, рассказал российский вице-премьер Александр Новак "на полях" саммита ШОС.

Политик напомнил, что российско-турецкие долгосрочные контакты реализуются через трубопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". "Это касается поставок на внутренний рынок Турции, примерные объемы которого составляют около 26 млрд кубометров газа в год", - цитирует его "Интерфакс".

По словам вице-премьера, поставки согласно контрактам реализуются в полном объеме.

"Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление газа и обращаться по дополнительным объемам, мы будем этот вопрос рассматривать и обеспечивать такие поставки", - заверил Новак.