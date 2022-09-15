Иран поможет Узбекистану в модернизации НПЗ

15 сен. 16:26

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и министр нефти Ирана Джавад Оуджи провели переговоры на полях Самаркандского саммита, в ходе которых достигнуто соглашение о привлечении Узбекистаном иранских специалистов к реализации проектов по модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов, - сообщили сегодня в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

"Стороны рассмотрели возможности совместной реализации проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана", - сообщает сайт ведомства, передает Sputnik Узбекистан.

Также в ходе переговоров стороны обсудили проблемы освоения совместного производства катализаторов для нефтехимической промышленности и поставок буровых установок.

Также иранская сторона "выразила готовность принять меры по привлечению прямых инвестиций в реализацию проектов".