Донские власти приведут в порядок набережную Таганрога

15 сен. 16:07

Донские власти благоустроят Пушкинскую набережную Таганрога – на это уйдет около двух млрд рублей, - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Реконструкцию разделят на четыре этапа, и начнут ее с центральной части. Объект большой и сложный, потому лучше не спешить со сроками: первый этап благоустройства планируют завершить в 2023 году, - отметил Голубев, передает "АиФ-Ростов".

Часть набережной Таганрога относится к историческому наследию, поэтому ход работ на ней будут тщательно контролировать, - добавил губернатор области.