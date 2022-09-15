"Газпром" вышел на суточный рекорд поставок газа в Китай

15 сен. 15:53

Пресс-служба "Газпрома" сообщила о том, что 10 сентября был установлен суточный рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири".

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Отметим, что в сентябре поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. 10 сентября был установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта", - говорится в сообщении холдинга.

Ранее сообщалось, что в период с января по август "Газпром" нарастил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай на 60%.