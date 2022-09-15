Турецкий город стал для россиян главным направлением экскурсионного туризма

15 сен. 15:53

Туристический поток из России в Стамбул с октября по декабрь увеличится почти в 1,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает АТОР.

"Стамбул стал для россиян главным направлением экскурсионного туризма на фоне закрытия прямого авиасообщения с Европой. В четвертом квартале 2022 года сюда может приехать до 410 тыс соотечественников (по сравнению с 282 тыс за аналогичный период годом ранее)", - пояснили в ассоциации.

В организации добавили, что рост турпотока достигает 45%.

При этом рейсы в Стамбул в осенне-зимнем расписании планируются из 16 российских городов, летать по этому маршруту планируют девять авиакомпаний.