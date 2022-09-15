ЕС одобрил соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном

15 сен. 15:45

Евросоюз приветствует достижение перемирия между Арменией и Азербайджаном, вступившего в силу накануне, - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

"Нас обнадеживают сообщения с места, свидетельствующие о том, что соглашение соблюдается до сих пор. Мы призываем обе стороны продолжать его реализацию, координировать гуманитарную деятельность, в том числе передачу тел солдат", - говорится в сообщении.

Специальный представитель ЕС Тойво Клаар продолжает свои консультации на высоком уровне в соответствии с поручением Жозепа Боррелля - вчера он провел их в Баку и сегодня проводит в Ереване.

"ЕС по-прежнему активно участвует в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе на самом высоком уровне через президента Европейского совета Шарля Мишеля", - отмечается в сообщении.