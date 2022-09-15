Оргкомитет II Каспийского экономического форума собрался на заседание в Москве

15 сен. 15:40

В Москве прошло заседание Оргкомитета по подготовке II Каспийского экономического форума, его провел глава Минэкономразвития России, сообщается на сайте ведомства.

На форум, который пройдет в октябре в Москве, соберутся делегации пяти стран Каспийского региона. Они рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества.

"Проведение Каспийского экономического форума для стран "пятерки" сейчас особенно актуально - это первая встреча в условиях новых реалий. У нас появились дополнительные возможности для расширения кооперации бизнеса. Есть общие интересы по развитию логистики, сотрудничества в области энергетики и туризма. Поэтому важно правильно организовать работу, чтобы заложить основу для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами и помочь экономикам быстрее адаптироваться", - пояснил министр.

На заседании Оргкомитета участники поговорили о деловой и культурной программах, обсудили подготовку площадки проведения.

Напомним, на Форуме в свете итогов VI Каспийского саммита, прошедшего в Ашхабаде 29 июня, будут обсуждены актуальные вопросы в области транспорта и логистики, энергетики, туризма, здравоохранения, состоятся дискуссии по климатическому треку и модернизации производств.

Программу мероприятия разместят в ближайшее время на сайте II Каспийского экономического форума.