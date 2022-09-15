Оппозиция в Армении готовится назвать имя своего кандидата в премьер-министры 

15 сен. 15:33

Депутат от блока "Армения" Арменуи Кюрегян заявила, что оппозиция собрала 35 подписей под требованием отставки нынешнего главы правительства страны Никола Пашиняна. Для начала импичмента требуется еще одна подпись.

"Когда будет 36-я подпись, будет объявлено имя кандидата в премьер-министры", - сказала она в беседе с журналистами.

Далее Кюрегян отметила, что депутаты от правящей партии очень тяжело переносят тот факт, что народ требует отставки Пашиняна, так как без него эти депутаты лишатся своих кресел.