В Москве откроется Грузинский театр

15 сен. 15:28

В Москве впервые появится Грузинский театр, - заявил сегодня президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе.

Решение о создании Грузинского театра было принято на рабочей встрече, которая сегодня прошла в Доме народов России.

"Уже ведутся подготовительные работы для запуска проекта: рассматриваются площадки, репертуарная политика и состав творческой группы", - говорится на официальном сайте автономии, передает Sputnik Грузия.

Кураторами реализации проекта назначены Вера Кипиани и Любовь Грузинова.