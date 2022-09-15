В Чечне возведут новый военный городок

15 сен. 15:17

В Минобороны РФ сообщили о том, что для размещения подразделений, дислоцированных на территории Чечни, в селе Серноводское будет построен современный военный городок.

"Проектом предусмотрено проектирование и строительство более 50 объектов. В их числе общежития, казармы, столовые, парковая зона для военной техники, спорткомплекс и так далее. В настоящее время на объекте задействовано 236 человек и 112 единиц техники", - сообщили журналистам в военном ведомстве.

Также отмечается, что замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа проинспектировал стройку вместе с председателем парламента республики Магомедом Даудовым.