Баграт Асатрян: у Армении один вариант – стабилизация отношений с Азербайджаном и Турцией

Люди в Армении сегодня не понимают, что творят власти, и недовольны тем, как они выстраивают свою политику, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян, комментируя ночные протесты за отставку премьер-министра Никола Пашиняна после масштабных боев на армяно-азербайджанской границе, вылившихся в свыше 300 погибших солдат и офицеров ВС Армении.

Прежде всего Баграт Асатрян подчеркнул, что у нынешней напряженности, которая регулярно взрывается боевыми действиями, есть только одна альтернатива – мир с соседями. "У существующего положения вещей альтернатива одна: прорыв в дипломатическом урегулировании и стабилизация отношений с Турцией и с Азербайджаном. Только тогда ситуация изменится. Конечно, не все воспримут новый путь сразу, но других вариантов нет", - сказал он.

Однако режим Никола Пашиняна вместо этого ведет себя совершенно непонятно для внутреннего наблюдателя. "Я действительно не могу сказать, какой сейчас план у наших властей, потому что впервые не понимаю, что происходит в Армении. Как бы плохо или хорошо у нас в стране ни было, я всегда представлял, что происходит, а сейчас, скажу откровенно, не понимаю. И многие сейчас в Армении находятся в такой же позиции", - сообщил Баграт Асатрян, добавив, что непонятно даже, на чью поддержку рассчитывает Пашинян.

И это закономерно вызывает у людей протест – они хотят понятной и логичной политики от государства. "Накануне вечером был сильный эмоциональный всплеск, когда люди вышли к парламенту. Все недовольны тем, что творится. Люди недовольны тем положением вещей, которые сложились в период премьерства Никола Пашиняна, хотя они ему доверились на парламентских выборах. Люди хотят от властей стабильности, безопасности и любви. И немножко денег, конечно. И они считают, что теперь помехой для стабильности в Армении является власть Никола Пашиняна", - заключил бывший чиновник.