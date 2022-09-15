МИД РФ: подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном не прекращалась

15 сен. 15:10

Несмотря на эскалацию напряженности на границе Армении и Азербайджана, работа по подготовке мирного договора между Ереваном и Баку не останавливалась, сообщила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это главный приоритет. Российская сторона оказывает необходимую помощь", - подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам армяно-азербайджанского урегулирования Игорь Ховаев 8-9 сентября посетил Баку, а 13-14 сентября - Ереван, при этом основной темой было именно обсуждение проекта мирного договора.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия стремится сблизить позиции сторон, и эти усилия будут продолжены.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что основной для урегулирования в регионе по-прежнему служат трехсторонние договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении.