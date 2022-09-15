Стало известно, что должен сделать Иран, чтобы стать полноправным членом ШОС

15 сен. 14:50

Чтобы стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества после подписания меморандума об обязательствах, которое произошло сегодня, Ирану необходимо верифицировать более 40 нормативных документов ШОС, рассказал национальный координатор объединения от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.

По его словам, Индия и Пакистан получили статус полноправных членов спустя год после подписания меморандумов об обязательствах. Нуримбетов считает, что у Тегерана также может уйти около года на соблюдение всех требований.

Это означает, что Иран может быть окончательно принят в ШОС в 2023 году, на саммите Организации в Индии.