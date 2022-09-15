Из Алматы в Дубай пытались вывезти более трех килограммов золота

15 сен. 14:50

Подразделениями по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности МВД выявлена и пресечена деятельность преступной группы, незаконно вывозившей драгоценные металлы через международный аэропорт города Алматы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Контрабанда вывозилась в обход государственного таможенного контроля, а помочь в этом за вознаграждение должен был сотрудник транспортной полиции, однако он сообщил о попытке подкупа своему руководству.

Задержание двоих фигурантов было проведено в международном аэропорту Алматы, в тот момент, когда один из них намеревался передать взятку полицейскому.

"При попытке дачи взятки в сумме $600 за пронос "посылки" через зону таможенного и пограничного контроля ,sk задержан гражданин Казахстанf. В ходе личного досмотра у него были изъяты денежные средства в сумме $1200 ", - сообщили в пресс-службе МВД, передает Sputnik Казахстан.

Входе оперативных мероприятий полицейские задержали в здании аэропорта гражданина Китая, который и должен был доставить контрабандное золото, вылетев рейсом Алматы - Дубай. В сумке у задержанного полицейскими было обнаружено и изъято золото в слитках кустарного производства весом 3 кг 200 гр на сумму свыше 84 млн тенге.

Решается вопрос о водворении подозреваемых в изолятор временного содержания, следствие устанавливает источник происхождения драгоценного металла и других пособников преступной группы.