Распространены новые видео ответной операции азербайджанской армии на армянскую провокацию

15 сен. 14:30

Опубликованы новые видеозаписи, на которых запечатлена операция азербайджанской армии против провокаций ВС Армении.

Напомним, с ночи 12 сентября армянские военные совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В ответ азербайджанская армия нанесла мощные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения. При предотвращении армянской провокации погиб 71 азербайджанский военнослужащий.