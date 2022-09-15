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Распространены новые видео ответной операции азербайджанской армии на армянскую провокацию

Распространены новые видео ответной операции азербайджанской армии на армянскую провокацию

Опубликованы новые видеозаписи, на которых запечатлена операция азербайджанской армии против провокаций ВС Армении.

Напомним, с ночи 12 сентября армянские военные совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В ответ азербайджанская армия нанесла мощные удары по позициям противника, районам сосредоточения его войск и вооружения. При предотвращении армянской провокации погиб 71 азербайджанский военнослужащий.

 

 

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