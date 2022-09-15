Александр Неваленный: "Мы абсолютно уверены в высоком качестве российского образования"

Филиал Астраханского государственного технического университета (АГТУ) в Ташкентской области был организован в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 6 апреля 2018 года. О работе филиала "Вестнику Кавказа" рассказал ректор АГТУ, доктор биологических наук, профессор Александр Николаевич Неваленный.

- Насколько будут востребованы выпускники вашего филиала в Узбекистане?

- Филиал АГТУ в Узбекистане изначально был создан в ответ на растущую потребность в перестройке рыбного комплекса республики, а эту масштабную задачу без квалифицированных кадров не решить. Филиал вуза готовит профессионалов, которые станут у истоков качественно новой рыбной отрасли.

Выбор Узбекистана для открытия филиала был не случаен, так как именно АГТУ является мощнейшим источником кадров, прежде всего для рыбного хозяйства, для подготовки которого используются современные технологии, обеспечивается открытое цифровое образовательное пространство, выходящее за рамки территориальных границ, с сохранением фундаментальности университетского образования в условиях динамичной образовательной трансформации. Накопленный университетом богатейший опыт в подготовке высококвалифицированных кадров для рыбной отрасли открывает возможности его тиражирования при реализации проектов экспорта образования, гарантирует высокое качество образования.

В филиале в Ташкентской области реализуются четыре образовательные программы подготовки бакалавров по направлениям, востребованным в республике. Планируем открыть магистратуру, чтобы у выпускников филиала была возможность продолжить образование на новом уровне. Рассматриваем также возможность открытия новых направлений обучения.

- Российское образование высоко ценится узбекскими абитуриентами, а насколько подготовлены ребята из Узбекистана к высоким требованиям АГТУ?

- Мы абсолютно уверены в высоком качестве российского образования. И интерес к нему не падает долгие годы. Мы видим быстрый рост числа филиалов в странах СНГ. За последние годы несколько филиалов открылось в городах Узбекистана. Только в этом году Казахстан открыл два филиала российских вузов. Расширяется и контингент обучающихся в филиалах. В нашем филиале по очной, очно-заочной и заочной формам обучается 1300 человек, причем более 350 студентов - за счет гранта правительства Республики Узбекистан. И это тоже знак доверия к нам, к нашему образованию.

Мы понимаем, что количество не всегда равно качеству. Качество образования - очень важный вопрос. Мы стремимся к тому, чтобы уровень подготовки в филиале был на таком же высоком уровне, как и в головном вузе. Большое внимание уделяем русскому языку, студенты участвуют в научных исследованиях, в сотрудничестве с ассоциацией рыбоводов Узбекистана – "Узбекбаликсаноат" - практике уделяется серьезное внимание. Мы гордимся своими выпускниками, которые востребованы по всему миру, занимают важные должности как в промышленности, так и в образовании или в государственных ведомствах. Наших выпускников ждет блестящее будущее. Я абсолютно в этом уверен.

- С какими сложностями сталкивается филиал АГТУ в Ташкентской области и какими вам видятся перспективы его дальнейшего развития?

- Для дальнейшего обеспечения качества предоставляемых филиалом образовательных услуг головной вуз планирует включить филиал в единую систему менеджмента качества АГТУ для обеспечения его устойчивого развития по всем направлениям деятельности. Перспективными направлениями в развитии филиала мы считаем расширение номенклатуры образовательных программ (высшего, послевузовского, дополнительного образования), реализуемых на базе филиала, реализацию программ международной академической мобильности преподавательского состава и обучающихся, создание центра обучения русскому языку на базе филиала, развитие кадрового потенциала филиала, участие в программах повышения квалификации персонала и стажировках, формирование и развитие системы воспитания и социализации обучающихся в филиале, развитие современной инфраструктуры.

Важнейшей задачей, стоящей перед филиалом, является государственная аккредитация образовательных программ, что позволит в 2024 году провести государственную итоговую аттестацию и выдать первым выпускникам дипломы государственного образца Российской Федерации.

Интеграция образовательной, научно-исследовательской, инновационной, международной деятельности филиала и головного университета, участие обучающихся в филиале в научно-исследовательской работе позволит гарантировать подготовку высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан, востребованных на рынке труда, способных решать производственные и научно-исследовательские задачи для удовлетворения потребности Узбекистана в рыбоводстве, переработке и экологической безопасности производства.

К сожалению, пока не все, что было намечено постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан, воплощено в жизнь узбекской стороной, и пока у филиала нет своего здания. Верю, что в ближайшее время это будет исправлено. Вопрос находится на контроле Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, посольства Российской Федерации в Ташкенте.

- АГТУ стал одним из основателей Ассоциации госвузов стран Прикаспия. Как развивается этот проект?

- В 2018 году лидеры пяти прикаспийских государств после переговоров, длившихся более 20 лет, подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия, которая закрепляет исключительное право и ответственность всех пяти государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает правила его коллективного использования. На этой правовой основе и заключаются общие или двусторонние соглашения о сотрудничестве во всех сферах деятельности, в том числе в экономике, транспорте, безопасности, образовании и науке.

Потребовалось много лет, чтобы прийти к этим соглашениям. А ректоры наших прикаспийских университетов еще в 1996 году, понимая необходимость интеграции в нашем непростом в геополитическом плане регионе, организовали Ассоциацию университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран, которая активно работает уже более 25 лет.

За четверть века Ассоциация стала значимой экспертной площадкой, объединяющей профессиональное научно-образовательное сообщество университетов Прикаспия. В конце октября Ассоциация в качестве наблюдателя приглашена на шестое совещание конференции сторон рамочной Конвенции по защите морской среды окружающей среды Каспийского моря (Тегеранской конвенции). Признанием значимости нашей деятельности стало и то, что проведение очередной Ассамблеи запланировано на полях II Каспийского экономического форума.

Во всех программах Ассоциации приоритетное место отводится совместным научным и образовательным разработкам. На ассамблеях - общих собраниях - обсуждается стратегия и инструменты научно-образовательного взаимодействия университетов Ассоциации, механизмов поддержки фундаментальных и прикладных исследований, проектирование образовательной среды, способствующей развитию исследовательского мышления и компетенций; в целом развитие нашего международного сотрудничества.

Результатом работы Ассоциации стали установление новых межвузовских коллабораций, запуск сетевых исследовательских проектов, создание новых проектов в культурной сфере. Для вовлечения большего числа студентов в процессы мобильности и межкультурного взаимодействия в рамках Ассоциации проводятся спортивные игры, универсиады, проводятся экологические лагеря, научные конференции и форумы, создаются программы двух дипломов.

Все эти проекты стали возможны только благодаря сетевому взаимодействию вузов Ассоциации. Членство в нашей организации крайне важно для университетов Прикаспия, так как позволяет реализовывать крупные научно-исследовательские проекты совместно с другими членами Ассоциации, делиться полученным опытом, нарабатывать новые партнерские связи. Все это можно рассматривать как способ естественным образом повысить творческий потенциал наших вузов и распространить инновации.

Сегодня интеграция в сфере образования и науки важна как никогда, и мы становимся свидетелями возрастающего понимания в потребности установления более тесных многосторонних связей между университетами.