Президент Азербайджана обсудил реализацию договоренностей с узбекским коллегой

15 сен. 13:52

На полях саммита ШОС в Самарканде сегодня прошла встреча президентов Азербайджана и Узбекистана Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева, в ходе которой главы государств обсудили порядок реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Лидеры двух стран отметили важность наращивания усилий по созданию совместного инвестиционного фонда, а также реализации общих проектов в нефтегазовой отрасли, автомобилестроении, химической промышленности и сельском хозяйстве, - передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, сегодня в Самарканде стартует 27-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором примут участие главы государств, входящих в состав организации, стран-наблюдателей, а также приглашенные лидеры других государств и руководители около десяти международных и региональных организаций - ООН, ЭСКАТО, ЮНЕСКО, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА и ОЭС и ЛАГ.