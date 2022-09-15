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"Азимут" в октябре нарастит число авиарейсов из Сочи в Анталью

&quot;Азимут&quot; в октябре нарастит число авиарейсов из Сочи в Анталью

Российская авиакомпания "Азимут" с 7 по 28 октября вводит дополнительные рейсы из Сочи в турецкую Анталью, - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Дополнительные рейсы будут выполняться по пятницам, вылетать из Сочи самолет будет в 09:25, садиться в Анталье - в 11:25, обратный рейс вылетит из Антальи в 19:15 и приземлится в Сочи - в 21:10, время указано местное, тип лайнера в сообщении не указывается, - передает "Интерфакс".

Напомним, рейсы из Сочи в Турцию были открыты с 29 апреля, они выполняются два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

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