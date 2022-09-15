Боец ММА Алискеров подписал контракт с UFC 

15 сен. 13:25

Российский боец смешанного стиля (ММА) Икрам Алискеров стал бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), это стало возможным по итогам удачного выступления на турнире Dana White’s Contender Series.

Россиянин оказался сильнее бразильца Марио Соузу. "Это было быстро, качественно. У него есть история с Хамзатом Чимаевым. По-моему, это первая победа кимурой в Dana White’s Contender Series. Поздравляю, Икрам стал бойцом UFC", - сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

По словам самого Алискерова, он готовился к бою восемь месяцев. "Благодарю Хабиба Нурмагомедова и Али Абдель-Азиза. Мне не терпится снова выйти на эту арену, постараюсь до конца года подраться", - приводит слова спортсмена ТАСС.