Вьетнам будет покупать донское растительное масло

15 сен. 13:20

Ростовская область до конца текущего 2022 года нарастит объемы экспорта на рынок Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам, - сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

"По итогам 2021 года внешнеторговый оборот Ростовской области с Вьетнамом составил $117,1 млн. В 2022 году наблюдается положительная динамика роста экспорта Ростовской области в республику", - поведал заместитель губернатора Александр Скрябин, подчеркнув, что Вьетнам - стратегический партнер Ростовской области, передает "Интерфакс".

Глава Минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко отметил, что необходимо проработать вопрос о расширении поставок во Вьетнам товаров донского агропромышленного комплекса, в частности, растительного масла. Российский экспорт во Вьетнам вырос более чем на 30%, но нужно искать новые подходы для продвижения российской продукции, - сообщил на видеовстрече торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов.