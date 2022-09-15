Роснефть успешно разместила первые облигации в юанях

15 сен. 13:12

Компания «Роснефть» успешно разместила в России дебютный выпуск облигаций в китайских юанях, об этом сообщается на ее сайте.

Уточняется, что ставка купона равняется 3,05% годовых, объем - 15 млрд.

«Высокий спрос со стороны рыночных инвесторов позволил привлечь рекордные средства в юанях под самую низкую ставку среди осуществленных в РФ выпусков», - подчеркнули в Роснефти.

В сообщении также уточняется, что этот выпуск облигаций оказался самым крупным рыночным размещением корпоративных облигаций за всю историю российского рынка.

В Роснефти отметили, что в рамках исполнения поручения президента страны компания постепенно переходит во внешней торговле на расчеты в рублях и нацвалютах дружественных стран, одновременно оптимизируя состав долгового портфеля.