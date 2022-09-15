МИД России: Гутерриш предложил провести встречу с Лавровым

15 сен. 12:55

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил российской делегации провести встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках недели высокого уровня Генассамблеи всемирной организации

"Поступило предложение от генерального секретаря ООН провести встречу с российской делегацией", - сказала дипломат.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поговорил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Главное внимание стороны уделили обсуждению "зерновой сделки". Гутерриш рассказал об усилиях ООН по снятию препятствий для поставок российских удобрений на мировые рынки. Глава ООН также подчеркнул, что "диалог с Россией очень важен".