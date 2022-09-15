Путин - Раиси: наши позиции совпадают по многим вопросам

15 сен. 12:50

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси проходят в Самарканде (Узбекистан) "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе них российский лидер заявил, что делегация из РФ отправится в Иран на следующей неделе, в ее состав войдут представители 80 крупных компаний.

Он также подчеркнул, что делается все необходимое, чтобы Исламская Республика вошла в число полноправных членов ШОС, "осталась последняя формальность".

В ходе беседы Путин и Раиси обсудили подготовку нового соглашения о стратегическом партнерстве.

Помимо этого, российский лидер обратил внимание на близость позиций Москвы и Тегерана по многим международным вопросам. "Развиваются межрегиональные связи. Мы активно сотрудничаем на международной арене, причем по многим [пунктам] наши позиции близки или, как говорят дипломаты, совпадают", - указал президент РФ.

Он вспомнил, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи тепло принимал его в иранской столице во время недавнего визита. "Благодаря его поддержке многие проекты двигаются. Мы заинтересованы в его поддержке и дальше. Прошу передать ему самые наилучшие пожелания", - обратился Путин к Раиси.