РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лайнеры "Аэрофлота" будут летать в Минводы из шести регионов России

Лайнеры &quot;Аэрофлота&quot; будут летать в Минводы из шести регионов России

Уже с декабря российская авиакомпания "Аэрофлот" запустит программу прямых рейсов в ставропольские Минеральные Воды из шести регионов России, - сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Пассажирам будут доступны удобные перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары. Рейсы будут выполняться на воздушных судах A320", - уточнили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга самолеты будут летать ежедневно, а из Уфы, Перми, Казани и Самары - трижды в неделю, - добавили в компании.

1135 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version