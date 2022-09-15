Лайнеры "Аэрофлота" будут летать в Минводы из шести регионов России

15 сен. 12:38

Уже с декабря российская авиакомпания "Аэрофлот" запустит программу прямых рейсов в ставропольские Минеральные Воды из шести регионов России, - сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Пассажирам будут доступны удобные перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары. Рейсы будут выполняться на воздушных судах A320", - уточнили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга самолеты будут летать ежедневно, а из Уфы, Перми, Казани и Самары - трижды в неделю, - добавили в компании.