Минобороны Азербайджана обновило список погибших военных - теперь в нем 71 шехид

15 сен. 12:25

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список азербайджанских военнослужащих, погибших при пресечении провокации Армении.

По сравнению со списком на 14 сентября в нем прибавилась 21 фамилия, так что на сегодня в списке погибших 71 военнослужащий.

Напомним, ночью 12 сентября и утром 13 сентября подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской госграницы, азербайджанские военнослужащие приняли ответные меры.