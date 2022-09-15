Путин охарактеризовал отношения России и Туркменистана

15 сен. 12:22

Президент РФ Владимир Путин сегодня на полях саммита ШОС в Самарканде провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которой сообщил, что высокий уровень стратегического партнерства между странами существует не только на бумаге.

"Уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, он не только на бумагах имеет место быть, но на самом деле в жизни так оно и происходит", - сказал Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что в этом есть большая заслуга предыдущего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

"Просил бы передать ему самые наилучшие пожелания", - добавил Путин.