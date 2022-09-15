Газ в Европе превысил $2500

15 сен. 12:17

Стоимость газа в Европе поднялась на 12% и превысив $2500 за тыс куб м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Так, стало известно, что октябрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) при открытии торгов находились у отметки $2286,3 за тыс куб м (+1,5%), а затем ускорили темпы роста, поднявшись на 11,7% - до $2517,2.

"По состоянию на 11.13 мск газовые фьючерсы держатся вблизи 2450 долларов (+8,5%)", - говорится в сообщении. Уточняется, что динамика цен рассчитывается от расчетной цены предыдущего дня ($2252,9 за тыс куб м).