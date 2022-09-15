Армянский лоукостер Fly Arna начинает летать в Сочи

15 сен. 12:08

С 23 сентября между Ереваном и Сочи появятся прямые авиарейсы, которые будет выполнять армянский лоукостер Fly Arna.

Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям, а летать на маршруте будет авиалайнер А320 вместимостью 168 человек. Вылетать из Еревана воздушное судно будет в 2:35, из Сочи обратно самолет отправится в 4:00 и прилетит в Ереван в 6:15. Цена билетов начинается от 5400 рублей, в самолете можно будет бесплатно провезти 10 кг ручной клади, - передает портал Юга.ру.

Сочи станет четвертым регулярным направлением в маршрутной сети авиакомпании.