Министр образования Грузии поздравил школьников с началом учебного года 

15 сен. 12:00

Глава Министерства образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил учащихся, учителей, родителей и всю школьную общественность с началом 2022-2023 учебного года. Он пожелал всем успешной, продуктивной и мирной учебы.

"Особенно поздравляю наших детей - первоклассников - с переходом на новый, важный этап жизни. Сегодня они впервые открыли двери класса, где каждого ученика встретила безопасная, дружелюбная и здоровая образовательная среда", - сказал министр.

Также глава ведомства поздравил педагогов, которые "своим профессионализмом и самоотверженным трудом верно служат заботе о будущем нашей страны", передает Sputnik Грузия.