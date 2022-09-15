Ростуризм: осенним кешбэком воспользовались 600 тысяч россиян

15 сен. 11:52

По итогам осеннего этапа акции с кешбэком россияне приобрели путевок на 14,3 млрд рублей, - заявила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова.

"За две недели продаж программой воспользовалось чуть более 600 тыс человек - это рекорд за такой короткий срок. Сумма кешбэка предварительно составила чуть более 2,7 млрд рублей. Таким образом, граждане воспользовались практически всей суммой, выделенной на осень", - написала Догузова в своем Telegram-канале.

Программа поддерживает спрос в межсезонье: бронирования вырастают в среднем в три раза.

"На сентябрь были очень популярны круизы, для осенних поездок люди в основном выбирали санатории, хорошие семейные отели с теплыми бассейнами и поездки в атмосферные города. Активно шли бронирования и на горнолыжные курорты: в лидерах Красная Поляна и Шерегеш", - добавила глава ведомства.В целом по стране, кроме традиционно популярных Краснодарского края, Кавминвод, Петербурга, Москвы и Крыма, также спросом пользовались Татарстан, Башкирия, Алтай, Байкал и Приморье, - добавила глава Ростуризма.