Казахстан примет чемпионат мира по хоккею в 2027 году?

15 сен. 11:47

Казахстан готов принять чемпионат мира по хоккею в 2027 году, об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нур-Султане с президентом Международной федерации хоккея Люком Тардифом.

"Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года", - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Президент Казахстана обратил внимание на то, что Международная федерация хоккея никогда не устраивала чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе.