Кремль поделился ожиданиями от нового посла США в РФ

15 сен. 11:40

Кремль не питает надежд на улучшение российско-американских отношений после назначения нового посла США в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве. Поэтому, если честно, то нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у РФ надежда на улучшение отношений с Вашингтоном в связи с предстоящим назначением нового посла США.

В настоящее время место главы американского диппредставительства в России вакантно, так как предыдущий посол Джон Салливан покинул Москву 4 сентября.