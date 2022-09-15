Песков прокомментировал завтрашнюю встречу Путина и Алиева

15 сен. 11:40

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев завтра проведут переговоры в связи с эскалацией напряженности на государственной границе Армении и Азербайджана, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что на этой неделе инспекционная группа во главе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем прибудет на границу, чтобы по итогам поездки подготовить отчет для глав государств ОДКБ.

"А завтра состоится общение (Путина, – ред.) с президентом Алиевым, где, разумеется, это будет тоже стоять во главе повестки дня", - приводит слова Пескова РИА Новости.