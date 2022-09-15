Коронавирус в России идет в наступление

15 сен. 11:29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки возросло до 56 126 против 51 735 днем ранее, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Впервые с 9 марта в стране выявлено более 55 тыс случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 20 265 004 случая заражения.

В Москве новых случаев 9 079, в Санкт-Петербурге - 3635, в Подмосковье - 2399.

В Краснодарском крае - 1553, в Ставропольском крае - 974, в Крыму - 451, в Дагестане - 116, в Кабардино-Балкарии - 193, в Адыгее - 81, в Карачаево-Черкесии - 92, в Чечне - 30, в Северной Осетии - 98, в Ингушетии - 45.

Число летальных исходов возросло за сутки на 99 против 98 днем ранее, до 385 727. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 49 752 против 50 251 днем ранее, до 19 244 856.